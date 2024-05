Jorge Jesus é eleito treinador do ano na Arábia Saudita

Um dia após renovar contrato, Jorge Jesus foi eleito o melhor treinador da liga da Arábia Saudita em 2023/24. O técnico do Al Hilal conquista este prêmio após o título do Campeonato Saudita de forma invicta. Ao todo, foram 31 vitórias e três empates. Além disso, o time comandado pelo português encerrou a temporada com 14 pontos de vantagem sobre o Al Nassr, segundo colocado, de Cristiano Ronaldo e Luís Castro, ex-Botafogo.

O Místar já tinha recebido por cinco vezes consecutivas o prêmio de treinador do mês da liga saudita, em outubro, novembro, dezembro, fevereiro e março. Além disso, o treinador ajudou o Al-Hilal a tornar-se no primeiro clube da história da competição a ultrapassar a marca dos 100 gols. Ao mesmo tempo, quebrou o recorde de pontuação da liga, com 96 pontos conquistados.

A temporada histórica para o clube contou ainda com o novo recorde de vitórias na história do futebol masculino, com 34 triunfos consecutivos. Além disso, o Jorge Jesus levou o Al-Hilal à conquista da Supertaça e está na final da Copa Saudita, onde encara o Al-Nassr na próxima sexta-feira (31).