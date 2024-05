Hummels rebate ausência na Euro: ‘Sou um dos melhores da Alemanha’

O veterano zagueiro alemão Hummels teve uma temporada especial. Afinal, foi um dos destaques da surpreendente campanha do Borussia Dortmund na Champions League, competição pela qual a equipe chegou à decisão contra o Real Madrid. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Apesar do bom desempenho, ele é ausência na lista da seleção da Alemanha para a disputa da Eurocopa, no seu país, entre junho e julho. Assim, em entrevista ao jornal local “Bild”, o defensor criticou a decisão. Inclusive, classificou a conversa com o treinador Julian Nagelsmann como curta e decepcionante. Até porque o jogador sinalizou que, ficar no banco de reservas, não seria um problema.

“Para mim, como indivíduo, é amargo, porque atualmente estou entre os cinco melhores defensores da Alemanha, tenho essa confiança em mim mesmo”, disparou Hummels. Zagueiro da Alemanha decisivo para a vaga na final da Champions Os Aurinegros garantiram a vaga na decisão da Liga dos Campeões com dois triunfos pelo placar mínimo sobre o PSG. No segundo jogo, aliás, Hummels foi o autor do gol que carimbou a classificação. O zagueiro demonstra ansiedade para a sua segunda final da principal competição de clubes da Europa. A propósito, o defensor vai definir seu futuro depois deste embate. “Estou ansioso para ver qual será o impacto do jogo (final contra o Real Madrid) em mim. Depois disso, haverá uma decisão, em algum momento de junho. Um dia, vou sentir o que quero. Então, vou dizer em voz alta o que quero fazer e ver como me sinto”, detalhou o zagueiro.