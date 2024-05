Hulk revela ansiedade em momento especial na vida particular

Atacante do Atlético, Hulk marcou o quarto gol da goleada por 4 a 0 do Galo sobre o Caracas, pela Copa Libertadores

O atacante Hulk marcou o último gol da goleada por 4 a 0 do Atlético sobre o Caracas. A partida aconteceu na noite da última terça-feira (28), na Arena MRV. Com o gol marcado, o atleta tornou-se o maior artilheiro do Galo em competições internacionais, com 16 gols. No entanto, ele está ansioso por outro motivo.

Afinal, a esposa do jogador, Camila Ângelo, já está nos Estados Unidos da América para a reta final da gravidez. Aliás, Aisha chega ao mundo em junho e Hulk será liberado pela diretoria do Galo para acompanhar o parto fora do Brasil.