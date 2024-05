Grêmio estuda levar GreNal do primeiro turno para o Nordeste

Inicialmente, o destino mais provável era o Rio de Janeiro como mais uma sede provisória, mais especificamente o Maracanã. Contudo, como seu compromisso anterior ao clássico com o Inter é o Fortaleza, no Nordeste, o Castelão surge como possibilidade.

O Grêmio permanece analisando possíveis alterações no seu calendário. Assim, o próximo alvo é o GreNal do primeiro turno, que vai ocorrer pela 11ª rodada e do qual é mandante. A intenção do clube é levar o clássico para Fortaleza, para atuar na Arena Castelão.

Tal interesse do Imortal visa seguir a mesma estratégia de evitar maior desgaste com extensas viagens. Bem como amenizar o prejuízo com as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O clube já adotou tal mudança para seus compromissos marcados em Curitiba. No caso, The Strongest e Estudiantes, pela Libertadores, além de Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

Assim como o pedido feito à CBF e negociação com o Botafogo pelo jogo da nona rodada da Série A. Em um primeiro momento, a partida está marcada para o Alfredo Jaconi, mas o Tricolor Gaúcho solicita uma inversão de mando de campo. Dessa forma para que o confronto ocorra no Rio de Janeiro, até porque no embate anterior enfrenta o Flamengo, também na Cidade Maravilhosa.

Negociação entre Grêmio e Internacional

Apesar do seu desejo, o Grêmio vai precisar convencer o seu arquirrival de que uma mudança de local para o clássico é a melhor decisão. Isso porque o Colorado defende que o jogo deva ocorrer no Rio Grande de Sul. Por outro lado, o Imortal entende que o ideal é os dois jogos sejam em campo neutro. Vale ressaltar que a previsão é de que o Beira-Rio volte a ter condições de receber partidas entre dois a três meses após os danos causados pela tragédia no estado. Ou seja, o confronto pelo segundo turno deve ocorrer, a princípio, no início de outubro.