Goleiro do Galatasaray faz revelação importante sobre Icardi

Entretanto, de acordo com entrevista dada pelo goleiro uruguaio Fernando Muslera, os desempenhos do goleador foram fruto de um considerável grau de dedicação e esforço. Isso porque Icardi passou boa parte da temporada atuando com limitações em função de uma lesão.

Assim como aconteceu em 2022/2023, o centroavante argentino Mauro icardi se destacou no Galatasaray (Turquia) em 2023/2024. Com direito, aliás, a melhorar seus números gerais onde participou de 46 jogos, marcou 31 gols e deu 11 assistências. No biênio anterior, foram 26 partidas com 23 tentos e oito passes para gols de seus companheiros.

“Eu gostaria de felicitar o Mauro Icardi, que jogou lesionado quase seis meses ou um pouco mais. E ele demonstrou porque é um fenômeno, é o número um. Gostaria de felicitá-lo porque, na verdade, ele merece”, afirmou o arqueiro em entrevista ao canal oficial do Gala.

As palavras do sul-americano ganham ainda mais importância quando se olha a identificação do arqueiro com a representação da Turquia. Após o surgimento no Montevideo Wanderers e a passagem pelo Nacional, Muslera ficou por quatro temporadas na Lazio (Itália) antes de iniciar sua trajetória na equipe de Istambul. De 2011 pra cá, foram mais de 500 partidas defendendo as cores do Galatasaray e 16 conquistas de âmbito nacional. Não por acaso, ele também constituiu passagem muito relevante na seleção do Uruguai, posto do qual se aposentou recentemente.

Curiosidade em conquista recente

Bicampeão nacional consecutivo, o título mais recente do Gala no Campeonato Turco chamou a atenção, aliás, em diferentes partes do globo. O motivo foi a pontuação que os dois principais times terminaram. Enquanto o time de Icardi, Muslera e cia. ficou com 102 pontos, o arquirrival, Fenerbahçe, ficou com 99. Foi a maior pontuação na história de um vice-campeão em um torneio do Velho Continente.