Fortaleza faz dever de casa, bate Trinidense e vai às oitavas da Sul-Americana

Pochettino e Lucero anotam os gols do triunfo por 2 a 1 do Tricolor do Pici, pela última rodada da fase de grupos

O Boca Juniors, único time que ameaçava o Leão, fica com 11. Ainda que o Fortaleza empatasse sua partida nesta quarta, os argentinos ainda precisariam vencer seu compromisso e tirar a vantagem dos cearenses no saldo de gols.

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, aliás, se tornou o técnico com mais jogos à frente do Tricolor do Pici. Sua equipe, que dependia apenas de si para avançar em primeiro, fecha o Grupo D com 13 pontos, em uma campanha com quatro triunfos, um empate e uma derrota. O Trinidense, por outro lado, encerra a participação com três pontos.

O Fortaleza conhecerá o adversário das oitavas de final em sorteio na Conmebol no dia 3 de junho. A equipe cearense passa a focar no Athletico-PR, no domingo (2), pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo

Sem muito esforço, o time de Vojvoda foi dominante e criou boas oportunidades, inicialmente com José Welison em arremates de fora da área. O gol que abriu o placar ocorreu aos 19 minutos, quando o goleiro cometeu falha na saída de bola. Pochettino pegou a sobra e chutou com força para balançar a rede. Moisés, pouco depois, desperdiçou grande chance. Mas não fez falta. Lucero, o artilheiro da equipe, tabelou com Bruno Pacheco e encobriu Quiñórez para ampliar.

No retorno do intervalo, buscou acelerar o jogo, mas logo perdeu fôlego. As mudanças do técnico Arrúas deixaram a equipe com mais presença no ataque. Contudo, o Leão do Pici seguiu com seu domínio. Lucero chegou a marcar de novo, mas a arbitragem apontou impedimento. Os brasileiros diminuíram o ritmo, e o Trinidense, nos últimos minutos, descontou com Tomás Rayer. Nada, porém, que pudesse evitar a festa nas arquibancadas do Castelão.