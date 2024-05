Fluminense tem dois pendurados em duelo contra o Alianza Lima

Fábio e Manoel já receberam dois amarelos e caso sejam advertidos ficarão de fora do jogo de ida das oitavas da Libertadores

O Fluminense mede forças com o Alianza Lima, nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Apesar de já estar classificado para as oitavas, o Tricolor terá que ter atenção redobrada para os cartões amarelos. Isso porque o goleiro Fábio e o zagueiro Manoel estão pendurados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa forma, ambos podem desfalcar a equipe no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Com isso, terão que ter cuidado para não receber um amarelo contra os peruanos.