Fluminense recebe comitiva do Alianza Lima-PER, em Xerém

Na véspera do duelo pela Libertadores, o Fluminense recebeu a comitiva do Alianza Lima (PER), nesta terça-feira (28), no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. Assim, o clube detalhou os processos que regem a metodologia de trabalho da categoria de base. Além disso, apresentou as instalações do local, desde os campos aos departamentos de apoio.

“É sempre um prazer receber a visita de equipes preocupadas com o processo formativo de seus atletas, como o Alianza Lima-PER, que está atualizando sua metodologia e reconhece a importância do Fluminense, no cenário sul-americano, na fomentação da categoria de base e no desenvolvimento de jovens talentos”, destacou o diretor-executivo de futebol de base do Flu, Antônio Garcia.