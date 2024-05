Fábio pode completar 150 jogos pelo Fluminense nesta quarta

Arqueiro chegou ao Tricolor em 2022 e já conquistou quatro títulos. Marca deverá ser atingida em jogo pela Libertadores, no Maracanã

Ídolo da torcida e um dos pilares da equipe desde 2022, o goleiro Fábio pode completar 150 jogos com a camisa do Fluminense nesta quarta-feira (29). Será na partida contra o Alianza Lima, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores-2024.

Ao site oficial do clube, o arqueiro de 43 anos, que já conquistou quatro títulos pelo Tricolor, comemorou a marca. Ele relembra, dessa forma, a importância de sua família e dos profissionais que o ajudaram ao longo de sua carreira.

