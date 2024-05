Exames apontam lesão e Ayrton Lucas não enfrenta o Vasco, no domingo

Lateral-esquerdo do Flamengo sofreu contusão no músculo posterior da coxa esquerda

Após deixar o confronto contra o Millonarios ainda no primeiro tempo, no Maracanã, Ayrton Lucas foi diagnosticado com lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O problema deixa o lateral-esquerdo fora do clássico com o Vasco, no domingo. O Flamengo não divulgou o tempo de recuperação.

