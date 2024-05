Endrick pede foco em sua despedida e garante ‘até logo’ no Palmeiras

Atacante vai fazer sua última partida com a camisa do Verdão nesta quinta-feira, antes de se transferir para o Real Madrid

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o San Lorenzo, nesta quinta-feira (30), às 19h, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida é importante para as pretensões do Verdão, que mira a liderança geral da classificação. Contudo, também vai ficar marcada pela última de Endrick com a camisa alviverde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atacante vai se apresentar na Seleção Brasileira no dia 3 de junho para iniciar a preparação para a Copa América. Após a competição, ele seguirá para a Espanha, onde será oficializado como novo jogador do Real Madrid. Contudo, Endrick segue focado no Palmeiras. O jogador pediu foco ao elenco para conseguir a liderança geral da Libertadores e celebrou ter o Allianz cheio para sua despedida.