De virada, Atlético-MG derrota o Santos pelo Brasileirão Sub-20

Atlético-MG mostrou eficiência na Vila Belmiro e conseguiu a sua vitória que o deixou encostado no G-8 do torneio nacional

Nesta quarta-feira (29), o Atlético-MG venceu o Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Galo saiu atrás do marcador, porém mostrou valentia e buscou o triunfo. Com o resultado, o time mineiro fica na nona colocação, com 13 pontos. Mesmo desempenho do Peixe, que ocupa a sétima posição.

Calendário

Na próxima rodada, o Santos vai atrás da reabilitação em casa diante do Grêmio. Enquanto isso, o Atlético-MG encara o Athletico, em Curitiba.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Primeiro tempo

O Santos iniciou o duelo em cima e conseguiu abrir o placar logo aos 9 minutos através de Matheus Lima. O Galo, mesmo em desvantagem, pressionou em busca do empate e conseguiu o objetivo com João Rafael.