Cuiabá vence Lanús e vai disputar repescagem da Sul-Americana

O Cuiabá venceu o Lanús por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), e vai disputar a repescagem da Sul-Americana contra um time eliminado da Libertadores. No entanto, o gol marcado por Pitta, no Estádio La Fortaleza, na Argentina, manteve o Dourado invicto na fase de grupos e a equipe chega com moral para o próximo compromisso eliminatório na competição.

As equipes entraram em campo com as posições definidas. Com o resultado, o Lanús encerra a primeira fase na liderança do Grupo G, com 13 pontos, classificado para as oitavas da Sul-Americana, mas viu a sua invencibilidade chegar ao fim diante de seus torcedores.

Por outro lado, o Cuiabá ficou com a vice-liderança e chegou aos 12 pontos com a vitória nesta quarta-feira. Ao todo, o Dourado venceu três partidas e empatou as outras três.