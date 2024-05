Cruzeiro x Botafogo (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Cabuloso e Glorioso se enfrentam nesta quinta-feira (30/05), na Arena do Jacaré, pela nona rodada do campeonato

Em situações diferentes na tabela de classificação, Cruzeiro e Botafogo vão medir forças no Brasileirão Sub-20. A bola rola nesta quinta-feira (30/05), às 16h30 (de Brasília), na Arena do Jacaré, pela nona rodada.

Onde assistir

O SporTV (TV fechada) transmite o jogo entre Cruzeiro e Botafogo, pelo Brasileirão Sub-20.

Como chega o Cruzeiro

O Cabuloso vem de duas vitórias consecutivas e chega embalado em campo. Com 13 pontos conquistados, as joias celestes estão na sétima colocação e podem chegar na vice-liderança em caso de vitória. Kaique Kenji, com dois marcados diante do São Paulo, vive um bom momento na temporada. O atacante, desse modo, é um dos trunfos da Raposa na Arena do Jacaré.

No entanto, Fernando Oliveira conta com um desfalque importante no sistema ofensivo. Afinal, Tevis, expulso na última rodada, está fora do jogo. Arthur Viana, dessa forma, deve iniciar em campo como titular.