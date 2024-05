Cruzeiro anuncia ação para revelar número da camisa de Cássio

Campeão Brasileiro, da Libertadores e do Mundial. Agora Gigante no Gigante Celeste! ⭐

Nesta quinta-feira (30/5), no Mineirão, vamos revelar: qual é o número da camisa do nosso goleiro Cássio❔

Chegue cedo ao estádio, às 19h, e participe deste momento com a gente!