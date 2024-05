Ceará anuncia acordo e garante maior patrocínio da história do clube

Em anúncio realizado pelo Ceará nesta quarta-feira (29), o Esportes da Sorte, companhia de apostas esportivas com destaque nos segmentos do futebol e do entretenimento, é o novo patrocinador máster do clube. Às vésperas do aniversário do Vozão, o presente é o maior contrato de patrocínio já assinado pela equipe e garante a exposição da marca no espaço principal do uniforme da equipe e em toda a sinalização da sede, área social e Centro de Treinamento.

A nova parceria foi confirmada na sala de imprensa do CT do Ceará, com a participação do COO do Grupo Esportes da Sorte, Ícaro Quinteiro, além de Daniel Trajano, Diretor Executivo do Grupo. Enquanto isso, pelo lado do Ceará, o Presidente João Paulo Silva e o Gerente Comercial, Ricardo Costa, assim como outros membros do corpo diretivo do clube, marcaram presença no anúncio.

“É uma enorme satisfação sacramentar este acordo juntamente ao Ceará, um clube de grande história e que conta com uma torcida extremamente apaixonada. Esperamos que esta parceria renda excelentes frutos para ambos os lados, e que possamos trilhar um caminho de enorme sucesso”, destaca Darwin Filho, CEO do Esportes da Sorte.