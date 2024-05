Calleri e Lucas atuaram apenas seis vezes juntos nesta temporada

São Paulo pode contar com a dupla pela primeira vez desde o duelo contra o Ituano, pelo Campeonato Paulista

Por conta de casos de lesões dos dois, eles só estiveram juntos em campo em cinco partidas até o momento nesta temporada. Aliás, todas elas foram no Paulistão. Nas vitórias sobre o Santo André por 3 a 1, 2 a 1 contra o Corinthians, 3 a 1 contra a Inter de Limeira e 3 a 2 contra o Ituano, além do empate por 1 a 1 contra o Guarani.

O São Paulo encara o Talleres nesta quarta-feira (29), às 21h30, no MorumBIS, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Precisando vencer para garantir a primeira posição da chave, o Tricolor pode ter em campo uma dupla que ainda não conseguiu engatar uma sequência juntos: Calleri e Lucas Moura.

Lucas teve duas lesões nesta temporada. Ele ficou fora da Supercopa do Brasil por conta de dores musculares e, na estreia pela Libertadores, sofreu lesão muscular na coxa esquerda. Já Calleri foi desfalque na reta final do torneio estadual por um rompimento de um Cisto de Baker na perna direita. Depois, se machucou contra o Cobresal, pela competição continental.

Calleri e Lucas serão titulares contra o Talleres?

O camisa 7 voltou a atuar contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil. Com a intenção de ganhar ritmo de jogo, ele foi titular e, agora, vive a expectativa de ser mantido na equipe na Libertadores.

Já Calleri não entra em campo há 21 dias, mas já vem treinando com o restante do elenco e pode voltar a aparecer na equipe. Aliás, o argentino ainda não sabe se será titular contra o Talleres. Mas devido à importância do jogo, há uma grande possibilidade.