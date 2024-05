Bruno Henrique, do Flamengo, pode pegar gancho pesado após expulsão

A expulsão de Bruno Henrique na vitória do Flamengo sobre o Millonarios (COL) pode trazer problemas além do esperado. A Conmebol denunciou o camisa 27 por conduta violenta, e o atacante irá a julgamento nos próximos dias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A denúncia aconteceu com base no artigo 14.1, letra b), inciso (i) do Código Disciplinar da Conmebol. O trecho diz o seguinte: “Suspensão por pelo menos um jogo na competição ou por um determinado período por cometer as seguintes infrações: i. Jogada brusca grave, que venha a ocorrer por meio da entrada violenta ou disputa de bola que ponha em risco a integridade física de um adversário; lance no qual o infrator use força excessiva ou aja com brutalidade (jogadores).”