Botafogo quita R$ 130 milhões em dívidas cíveis do clube associativo

O Botafogo obteve mais uma vitória fora dos quatro linhas, em sua luta para equacionar a dívida histórica dos tempos de associação. Afinal, nesta quarta-feira (29), a SAF liquidou cerca de R$ 130 milhões, à vista, com credores que aderiram o plano de curto prazo da recuperação extrajudicial.

No dia 20 de dezembro de 2023, a instituição protocolou, na Justiça, o plano de recuperação extrajudicial para quitar o passivo de natureza cível. Já em 9 de fevereiro de 2024, o Alvinegro divulgou as propostas para atacar as dívidas. Nesta semana, então, o clube começou a pagar os credores.

“O Botafogo reafirma o compromisso assumido pelo John Textor com os alvinegros quando escolheu fazer parte da família. Realizamos o pagamento de acordos com antigos credores que totalizam cerca de 130 milhões de reais do passivo do clube social. Um processo realizado de forma ágil e assertiva, que representa um alívio financeiro. Aos poucos, vamos sanando os débitos históricos que nos prejudicaram durante décadas”, celebrou o SEO do Botafogo, Thairo Arruda.