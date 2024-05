Atlético: Hulk avalia as contratações de Bernard e Junior Alonso

Camisa 7 do Atlético, Hulk marcou o último gol da vitória do clube mineiro sobre o Caracas, pela Copa Libertadores

Afinal, após a vitória do Galo sobre o Caracas, por 4 a 0, pela Copa Libertadores, na noite dessa terça-feira (28), na Arena MRV, o camisa 7 foi questionado sobre as contratações. Hulk avaliou de maneira positiva.

O Atlético vai reforçar seu elenco. O Galo já tem garantida a chegada do meia Bernard e quase certa a contratação do zagueiro Junior Alonso. Hulk, aliás, revelou que vai receber muito bem os novos contratados.

“Quem sabe, ele (Bernard) vem com o brilho de 2013, para que, se Deus quiser, a gente comemore no fim do ano a tão sonhada Libertadores”, destacou Hulk. Vale lembrar que ele e Bernard atuaram juntos na Seleção de 2014.

“Vai chegar (Bernard), vai estar em casa. Será muito bem recebido, não só pelos jogadores, mas por toda a massa, por todos os profissionais que representam a família do Atlético. Tenho certeza que vai nos ajudar bastante”, acrescentou.

Hulk fala de Alonso

Companheiros na campanha histórica do Galo em 2021, quando a agremiação conquistou Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, além do estadual, Hulk comemorou a quase contratação do defensor.