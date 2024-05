Após bater o Millonarios, Flamengo alcança marca histórica na Libertadores

O Flamengo venceu o Millonarios por 3 a 0, no Maracanã, e carimbou a vaga às oitavas de final da Libertadores. Mas, além de concretizar a classificação na competição, o triunfo diante do time colombiano nesta terça-feira (28) fez com que o Rubro-Negro alcançasse uma marca importante na competição: a sua 100ª vitória na Libertadores.

No total, o Flamengo disputou 176 jogos da Libertadores. A sua estreia na competição foi em 1981, justamente no ano do seu primeiro título. A primeira vitória no torneio foi na segunda rodada, em uma partida que contou com um bonito gol de falta de Zico. O Rubro-Negro atropelou o Cerro Porteño por 5 a 2. Além de Zico, Nunes e Baroninho também marcaram naquele dia.

