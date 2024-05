Alison volta a treinar e pode reaparecer no Santos durante Copa América

Volante não disputa uma partida há 11 meses e pode ser solução para ausência de Tomás Rincón, que estará com a seleção da Venezuela Crédito: Jogada 10

O Santos pode ter um reforço caseiro para o próximo mês. O volante Alison, de 31 anos, está recuperado de uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida em junho do ano passado. Ele já está inscrito na Série B e pode ser reforço de Fábio Carille muito em breve. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Alison tem participado dos treinos nas últimas semanas. Nesta terça-feira (28), ele atuou por 70 minutos durante um jogo-treino contra o Juventus da Mooca, onde o Santos venceu por 5 a 1. O jogador atuou primeiramente como zagueiro. Aliás, foi a primeira partida dele após 11 meses.

Porém, o retorno de Alison pode acontecer justamente quando o Peixe está próximo de perder um de seus homens de confiança no meio de campo. Isso porque Tomás Rincón foi convocado para defender a seleção da Venezuela na Copa América e vai desfalcar o Santos nos próximos jogos da Série B. A ida do veterano para a competição continental vai abrir espaço para o prata da casa. A Venezuela inicia a preparação para a Copa América no próximo dia 7. A previsão é que Rincón esteja ausente em, pelo menos, cinco partidas (Novorizontino, Goiás, Operário-PR, Mirassol e Chapecoense). O número de jogos poderá aumentar caso a seleção avance no torneio. Sem Rincón, Alison deve brigar pela posição com Nonato e Sandry. Pituca e Schmidt são os titulares absolutos no meio de campo do Santos. Contudo, deve pesar contra o veterano o ritmo de jogo.