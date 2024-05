Alan Patrick ressalta dificuldades e sofrimento antes de retomada

Colorado ficou um tempo sem treinar por conta da tragédia no Rio Grande do Sul e perdeu ritmo de jogo

“Foram três minutos que nossa equipe deu uma desestabilizada e sofremos dois gols. Fizemos 1 a 0 com autoridade, mas faltou um pouco do entendimento que estava no fim do primeiro tempo. Serve de lição. Temos mais dois jogos para buscar duas vitórias. Muito tempo sem jogar, de incerteza e sofrendo junto com o nosso povo gaúcho. A cada jogo vamos buscar melhorar a performance”, disse.

O Internacional jogou pela primeira vez após a tragédia no Rio Grande do Sul. Na retomada da temporada, o Colorado foi derrotado pelo Belgrano , da Argentina, por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira (28), na Arena Barueri, em São Paulo. O meia Alan Patrick lamentou o apagão da equipe nos acréscimos do primeiro tempo e destacou a força do grupo para superar as dificuldades causadas pelas enchentes.

O Internacional saiu na frente do placar com Borré, aos 38 minutos do primeiro tempo. Entretanto, o time gaúcho sofreu um apagão na reta final da etapa e sofreu dois gols de Chavarría, aos 44 e 47 minutos, respectivamente. Foi o primeiro jogo do Colorado após a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, que já deixou 169 mortos e 50 desaparecidos, além de 806 pessoas feridas e cerca de 630 mil fora de casa.

Com a derrota, o Internacional ocupa o terceiro lugar do Grupo C com cinco pontos e não tem mais chances de classificar às oitavas de final em primeiro lugar. O Belgrano, por sua vez, é o líder com 12 pontos. O Colorado volta a campo no próximo sábado (1), às 18h30 (de Brasília), contra o Cuiabá, fora de casa, pela 7ª rodada do Brasileirão.

