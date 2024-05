‘As pessoas estão imediatistas e já não têm paciência para nada’, desabafa David Luiz

Zagueiro do Flamengo falou sobre a cobrança por jogar constantemente em alto nível, com um grande grau de performance

David Luiz, um dos líderes do elenco do Flamengo, fez um desabafo importante nesta quarta-feira (29). O zagueiro, que foi um dos destaques na vitória contra o Millonarios, no Maracanã, abordou a pressão que os jogadores recebem no futebol. Segundo ele, há uma ansiedade muito grande por parte dos torcedores, em âmbito mundial.

“Acho que é mais um problema mundial, estamos vivendo num momento onde as pessoas estão ansiosas, depressivas. As pessoas estão imediatistas e já não têm paciência para nada. Onde infelizmente a tristeza está imperando mais que a alegria. E dentro do esporte as pessoas estão deixando que o mas, o M-A-S, exista muitas vezes. ‘Esse é time muito bom, mas…’ ‘Esse jogador é mundo bom, mas…’ ‘Minha vida está boa, mas…’. ‘Meu trabalho é bom, mas…’ Esse mas faz com que as pessoas deixem de enxergar o que elas podem desfrutar”, disse à “FlaTV”.