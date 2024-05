Yaya celebra momento na Seleção e detalha parceria com Cristiane e Marta

Em sua terceira convocação na Seleção Brasileira, Yaya, meia do Corinthians, espera uma grande festa da torcida brasileira contra a Jamaica

“Estar na Seleção Principal, para mim, é a realização de um sonho. Quando eu era pequena, sempre assistia a Marta, a Formiga e a Cristiane na tv, e eu sempre me imaginava lá. Então, estar aqui é indescritível”, disse.

Em sua terceira convocação na Seleção Brasileira com o técnico Arthur Elias, Yaya, de 20 anos, está à disposição para os amistosos contra a Jamaica nesta Data-Fifa. Ao falar sobre a preparação, a meio-campista do Corinthians citou realização de sonho por estar na Canarinho, e detalhou amizades com Cristiane e Marta.

“Eu trabalhei com a Cristiane em 2019, e quando eu a vi lá, foi tipo ‘caramba, eu estou com a minha ídola aqui’. A gente tem uma relação muito boa’. E eu não imaginava que a Marta era tão incrível do jeito que ela é. Amiga, parceira, então, isso é louco. Tudo o que eu estava vendo na tv se tornou real”, completou.

Amistosos contra a Jamaica

No sábado, a Seleção Brasileira enfrenta a Jamaica, na Arena de Pernambuco, em Recife, e contará com um grande público. Assim, Yaya falou sobre o carinho do povo pernambucano e a expectativa para a partida.

“Espero uma festa linda aqui. Sou suspeita em falar porque eu amo o Recife, amo muito a cultura deles, do povo daqui, então eu só espero uma festa linda como eles sempre fazem”, detalhou.