VÍDEO! Prefeito do Rio usa camisa do Vasco em jantar com presidente do Flamengo

Prefeito do Rio, Eduardo Paes é torcedor do Vasco, mas prometeu ajudar o Flamengo a construir um estádio privado

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes aproveitou para brincar com dirigentes do Flamengo, entre eles Rodolfo Landim, presidente do clube, durante jantar realizado nesta segunda-feira para tratar da construção de um estádio para o clube na região do gasômetro.

No vídeo, o político se levanta da mesa e abre uma camisa social mostrando que vestia por baixo uma blusa preta com a cruz de malta. Aliás, o caso aconteceu no momento em que os presentes cantavam o hino do Flamengo (veja o vídeo no fim da matéria).

Prefeito do Rio faz promessa

Durante a reunião, em um restaurante na Barra da Tijuca, o prefeito Eduardo Paes fez uma promessa importante ao Flamengo. O político espera que a Caixa venda o terreno ao clube, mas se isso não acontecer, a Prefeitura pode desapropriar o local.