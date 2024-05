Torneio do Pique, Kings World Cup expande alcance global e chega a 49 países

Primeira Copa do Mundo da Kings League, com equipes da Espanha, Américas e convidados está acontecendo no México até o dia 08 de Junho Crédito: Jogada 10

No início desta semana começou no México a primeira edição da Kings World Cup, torneio de futebol 7 criado por Gerard Piqué, dando início a duas semanas de emoção para descobrir qual das 32 equipes participantes será coroada como a primeira campeã internacional da Copa do Mundo inaugural da Kings League. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com uma proposta inovadora e de regras únicas, o torneio reúne nomes emblemáticos do esporte, como Ibrahimovic, Totti, Neymar, ao lado dos principais streamers da atualidade. O brasileiro Gaules, dono do canal mais assistido da Twitch no mundo em 2024, é um dos confirmados.