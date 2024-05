Site do Fluminense é hackeado e ‘anuncia’ Haaland

Tricolor é vitima de golpe na internet, e criminoso coloca artilheiro do Manchester City a caminho de Laranjeiras em site do clube carioca

O Fluminense anunciou a contratação do atacante Erling Haaland, do Manchester City, nesta segunda-feira. Mas calma, não é isso que você está pensando. Na verdade, um hacker invadiu o site oficial do Tricolor e fingiu que o norueguês estava a caminho de Laranjeiras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Torcedores tricolores, hoje é um dia que entrará para a história do nosso querido Fluminense. Após intensas negociações e um grande esforço de nossa diretoria, temos o prazer de anunciar que Erling Haaland, um dos maiores atacantes do futebol mundial, é o mais novo reforço do nosso elenco”, dizia parte do anúncio falso.