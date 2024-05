Santos demonstra interesse no goleiro Jordi, do Novorizontino

Após desistir de Marcelo Grohe, o Santos definiu um novo alvo para sua meta. Trata-se do goleiro Jordi, titular do Novorizontino, clube que também disputa a Série B. O jogador tem contrato com o clube de Novo Horizonte até dezembro de 2024 e a partir do meio do ano já poderia assinar pré-contrato com qualquer time.

Por conta do pouco tempo de vínculo que resta com o Novorizontino, o Santos acredita que pode ter mais facilidade nas negociações. O clube do interior encontra a possibilidade de lucrar com um atleta que poderia sair de graça no final do ano.