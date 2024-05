Rodrygo surpreende e não garante permanência no Real Madrid

De saída do PSG, Kylian Mbappé ainda não anunciou o seu destino para as próximas temporadas. Contudo, a imprensa europeia crava o acerto do jogador com o Real Madrid. Assim, ele poderia formar um ataque de peso com Vini Jr e Rodrygo, além de Endrick, já contratado junto ao Palmeiras e que se apresentará após a Copa América, em julho.

Na Espanha, a imprensa já especula que a chegada de Mbappé pode fazer os Merengues se desfazerem de um dos seus atacantes. E nesta terça-feira (28), uma declaração do brasileiro Rodrygo sobre se ficará para sempre no clube deu o que falar no país, gerando dúvidas sobre sua permanência por mais tempo no Santiago Bernabéu.