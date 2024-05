Ressurge a possibilidade de Di María reforçar o Rosario Central

Com adaptações, Fideo considera seriamente defender, pela segunda vez, o clube do coração

Até alguns dias atrás, o cenário era de que o ataque sofrido por familiares em sua residência, na cidade natal , abalou bastante o atleta de xx anos e seu entorno. Com isso, Di María estava decidido a permanecer no futebol europeu ou considerar um movimento para a Major League Soccer (MLS) . Seu contrato com o Benfica (Portugal) termina em 30 de junho e uma renovação soa como improvável.

Entretanto, os veículos mencionados anteriormente apontam que Fideo está reconsiderando a sua posição e avaliando cenários onde seu retorno ao futebol argentino possa ser viável. Com isso, adaptações devem ocorrer para trazer maior sensação de segurança para ele e aos familiares que vivem com ele.

Família e morada mais distantes

Com a ideia de jogar, pelo menos, seis meses no clube o qual se formou e é torcedor declarado, Ángel Di María viria sozinho para a Argentina e moraria em Buenos Aires. Desse modo, faria a viagem de 300 quilòmetros até Rosario diariamente enquanto a mulher e os filhos morariam em Miami. Algo que pode, aliás, indicar sua intenção de fechar o ciclo como profissional no mesmo clube do amigo de longa data, Lionel Messi.

Fato é que, antes de pensar concretamente na chegada do filho ilustre, o Rosario Central precisa definir seu futuro na Libertadores. Nesta terça-feira (28), o Canalla enfrenta o Peñarol, no Uruguai, onde precisa vencer para se colocar nas oitavas de final da competição continental. Porém, em caso de empate ou derrota, o time vai para o playoff anterior as oitavas da Sul-Americana.