Peñarol bate Rosario Central e está nas oitavas da Libertadores

Após uma longa espera de 13 anos, o Peñarol vai voltar a disputar um mata-mata continental. Diante do Rosario Central, o time uruguaio venceu por 2 a 1 e avançou para as oitavas de final da Libertadores como segundo colocado do Grupo G, com 12 pontos. O outro qualificado do grupo foi o Atlético-MG, na ponta, tendo 15 unidades. Ao clube argentino, restou o playoff da Sul-Americana com a terceira posição da chave (sete unidades) enquanto o Caracas ficou na lanterna, com um ponto.

O Carbonero foi protagonista do primeiro tempo ao subir as linhas de marcação e forçar o erro rosarino. Desse modo, o time uruguaio ganhava terreno, mas tinha dificuldade para transformar esse contexto em chances claras de gol. Por outro lado, o Rosario Central pouco conseguia fazer no sentido de se desvencilhar do domínio adversário. Principalmente, com muitos erros de passes e dificuldade de escapar da forte marcação dos anfitriões.