Pedrinho tem reunião técnica com Prefeitura e vereadores por reforma do estádio do Vasco

O presidente do Vasco, Pedrinho, foi à Câmara Municipal, nesta terça-feira (28), para reunir-se com vereadores visando esclarecer pontos e alinhar ajustes sobre o projeto de reforma de São Januário. Acompanhado de integrantes de sua diretoria, o mandatário também esteve com representantes da prefeitura do Rio de Janeiro – na segunda-feira (27), a Câmara aprovou um parecer conjunto do projeto de lei sobre o potencial construtivo do estádio vascaíno. O arquiteto responsável pelo projeto, Sérgio Dias, também tirou dúvidas dos parlamentares ao lado de técnicos da Prefeitura.

A ideia dos vereadores é realizar a primeira das duas votações na Câmara ainda antes do recesso do Judiciário, que começa dia 1º de julho. Antes disso, porém, ainda são necessárias mais duas audiências públicas (três ao todo), sendo uma na Barra da Tijuca (zona receptora do potencial construtivo), e outra em São Januário. A primeira será já nesta quarta-feira (29), às 10h (de Brasília), enquanto a outra ainda não tem data marcada.

