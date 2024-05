Pedrinho comemora fim de jejum pelo Atlético

Meia-atacante do Atlético-MG marca pela primeira vez após quase dois anos no clube. No segundo tempo, camisa 38 anotou outro tento Crédito: Jogada 10

Demorou, mas, enfim, chegou. E em dose dupla. Estamos falando do fim de jejum de Pedrinho pelo Atlético-MG. Afinal, o meia-atacante marcou duas vezes na vitória por 4 a 0 sobre o Caracas (VEN), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, na Arena MRV. Após o duelo, Pedrinho reforçou o quanto buscava este gol. O meia-atacante está no Atlético-MG desde meados de 2022, com 51 partidas e três assistências. Apesar de dois títulos estaduais, ainda faltava um gol com a camisa alvinegra. Pedrinho desencantou aos 28 minutos do primeiro tempo, aproveitando cruzamento de Scarpa e marcando de cabeça, no contrapé do goleiro. Já o segundo tento saiu aos 16 da etapa complementar, mas em um petardo de fora da área.

“Eu estava buscando esse gol há bastante tempo, fiquei muito feliz. A minha filha hoje acabou pedindo que eu pudesse fazer um gol pra ela. E também está pra nascer meu filho, Pedro Ângelo. Então quero mandar um beijo pra minha família, pra minha esposa Laila, minha filha Angelina e meu filho que está por vir aí. Deus abençoe”, comentou Pedrinho. Por fim, Pedrinho também comemorou outro fim de jejum. Este, porém, menor e mais simbólico: o do atacante Hulk. O camisa 7 do Galo não balançava as redes há dez jogos. Com este tento, agora são 16 bolas na rede em competições continentais, um recorde pelo Atlético-MG. “Eu vinha conversando com ele ali que eu ia ao máximo tentar achar ele ali. No primeiro tempo, ele acabou não fazendo gol, mas depois fez, graças a Deus. O Hulk é um cara espetacular, dentro e fora de campo e sabíamos que na melhor hora o gol dele ia aparecer. Então, ficamos felizes pelo gol dele e principalmente pela vitória da equipe”, concluiu Pedrinho.