Paolo Guerrero tem FGTS milionário sacado em golpe

Durante as buscas, os policiais encontraram uma lista de outros atletas que possivelmente foram alvos do mesmo esquema fraudulento, indicando uma nova fase da investigação. Aliás, o jogador peruano, atualmente no César Vallejo (PER), é o único atleta com o nome divulgado porque foi ele quem denunciou o golpe.

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação para investigar uma quadrilha que está fraudando saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de jogadores de futebol. Ex-Corinthians, Flamengo e Internacional, Paolo Guerrero é uma das vítimas e teria perdido uma quantia milionária. A informação é do ‘g1’.

Carreira no Brasil

Paolo Guerreiro, de 40 anos, teve carreira de destaque no futebol brasileiro, principalmente no Corinthians. Isso porque ele marcou o gol do título mundial do Timão contra o Chelsea em 2012. Mas ele também jogou no Flamengo e no Internacional, antes de defender Racing (ARG), LDU (EQU) e César Vallejo (PER).

Antes de chegar ao Brasil, Guerrero teve carreira de destaque na Alemanha no Hamburgo e no Bayern de Munique. Pela seleção peruana, Guerrero disputou cinco Copas América e foi artilheiro duas vezes. Além disso, ele disputou a Copa do Mundo de 2018.

