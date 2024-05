No feminino, Argentina tem ‘debandada’ em convocação para amistosos

Nos dias 31 de maio e 3 de junho, a seleção feminina da Argentina fará dois amistosos contra a Costa Rica, em Buenos Aires. Entretanto, o que chama a atenção nesse contexto não são os duelos em si, mas o fato de três atletas convocadas anunciarem, recentemente, suas recusas a disputarem os jogos. E os motivos não são ligados ao aspecto esportivo, pelo contrário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A goleira Laurina Oliveros, a lateral Julieta Cruz e a meio-campista Lorena Benítez (todas do Boca Juniors) foram as redes sociais para oficializarem a decisão. O movimento ocorre em forma de protesto com uma suposta falta de estrutura básica por parte da Associação do Futebol Argentino (AFA).