Luis Guilherme projeta duelo contra San Lorenzo e busca pela liderança geral

O Palmeiras encara o San Lorenzo nesta quinta-feira (30), às 19h, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Líder da classificação geral da competição, o Verdão pode garantir o primeiro lugar caso confirme a força de seus domínios e vença os argentinos. Algo que é de suma importância, de acordo com o meia-atacante Luis Guilherme.

“Nós nos preparamos muito bem para chegarmos prontos para o jogo contra o San Lorenzo. A gente viu a dificuldade que é jogar contra eles lá. A gente teve o primeiro jogo e a gente conseguiu um empate. Sabemos da nossa força dentro de casa e esperamos o apoio da torcida do começo até o fim para nos apoiar para a gente conseguir sair com os três pontos e a liderança geral na classificação, que é o mais importante”, disse Luis Guilherme.

Luis Guilherme também se prepara para se despedir de Endrick

A partida também vai marcar a despedida de Endrick. Após a partida, o atacante vai se apresentar à Seleção Brasileira para disputa da Copa América e depois se mudar de vez para Madri. E Luis Guilherme já sente falta do seu companheiro no dia a dia do Palmeiras.

“Aproveitando cada momento com ele. É um cara que eu tenho amizade já tem sete anos e, quando eu cheguei, ele foi um dos primeiros caras que me deram todo suporte, que me deram todo o carinho, não só comigo, mas com meus pais também. Então, é agradecer pela amizade. Estamos todos na torcida por ele. Ele vai estar realizando grandes sonhos, não só dele, mas também da família. Estamos todos aqui na torcida por ele”, finalizou o jogador.