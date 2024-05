Léo Jardim diz que elenco está ‘blindado’ e elogia Álvaro Pacheco: ‘Apaixonado pelo que faz’

Destaque do Vasco na temporada, Léo Jardim participou do programa “Boleiragem”, do Canal SporTV, e falou sobre o atual momento da equipe com a chegada do técnico Álvaro Pacheco. Assim, o goleiro destacou que o elenco está blindado em relação às mudanças políticas na SAF e focado na sequência do ano.

“Na verdade, nossa equipe se manteve blindada. Nosso foco é o dia a dia. Até porque a gente tem a chegada de um treinador novo. Muita coisa que aconteceu dentro do futebol nos manteve focados em fazer nosso papel. Uma prova disso foi nossa atuação diante do Fortaleza (pela Copa do Brasil). A situação já vinha acontecendo, mas demos uma prova de que isso não teve interferência no nosso desempenho. Claro, que torcemos para que beneficie a todos e ao Vasco. Nós, como jogadores, estamos buscando estar focados, blindados das questões externas e fazer nosso trabalho”, explicou.