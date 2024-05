James Rodríguez, do São Paulo, entra na mira de clube espanhol

Celta de Vigo manifestou interesse na contratação do meia, mas colombiano só vai tomar uma decisão após a Copa América Crédito: GUILHERME VEIGA

A passagem de James Rodríguez no São Paulo está caminhando para o seu final. O jogador, que foi liberado com antecedência para se apresentar a seleção colombiana para a Copa América, virou alvo do Celta de Vigo, da Espanha. Contudo, o meia deve aguardar a competição com a Colômbia encerrar para definir seu futuro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O clube espanhol fez uma consulta de valores ao staff do atleta, mas ainda sem formalizar uma proposta. James acredita que a Copa América será um divisor de águas em seu posicionamento quanto ao mercado da bola. O Celta sabe que o meia não está nos planos do São Paulo e as conversas estão em estágio inicial.

James já manifestou que deseja esperar o fim da Copa América antes de tomar uma decisão. Homem de confiança do técnico Néstor Lorenzo, da Colômbia, o meia confirmou com o treinador que está completamente focado com a seleção. A expectativa é que ele faça um grande torneio e que chame a atenção de outros clubes. Algo que o São Paulo também espera. O jogador prioriza, neste momento, a Europa. O meio-campista acredita que ainda tenha mercado no futebol europeu, onde atuou por Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern de Munique, Everton e Olympiacos, antes de se transferir para o São Paulo. São Paulo não tem interesse em manter James O colombiano tem contrato com o São Paulo até o dia 30 de junho de 2025. Neste momento, o meia ganha, por mês, mais de R$ 1 milhão. Contudo, sequer aparecia na lista de relacionado por Luis Zubeldía para as partidas. O Tricolor vê que não é viável manter um atleta tão caro no elenco, já que não vem sendo utilizado.