Internacional estima prejuízo de R$ 50 milhões após enchentes

As fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul podem trazer um prejuízo de R$ 50 milhões ao Internacional. Segundo o “Uol”, o Colorado terá gastos excessivos com reparos de suas instalações, como o Beira-Rio e o CT Parque Gigante, mas também com outras despesas.

Nas próximas semanas, por exemplo, o Inter atuará fora de Porto Alegre, o que traz gastos. Nos últimos dias, afinal, o elenco treinou em Itu e nesta terça-feira jogará em Barueri, cidades de São Paulo. O clube também mandará partidas em Criciúma e em Caxias do Sul.