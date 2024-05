Hansi Flick desembarca na Espanha para assinar com o Barcelona

Inicialmente, Flick deve firmar vínculo de dois anos. Mas o presidente do clube, Joan Laporta, um dos grandes defensores de sua contratação, sonha com a possibilidade de uma longa estadia do alemão na Catalunha.

Hansi Flick desembarcou nesta terça-feira (28) na Espanha para assinar com o Barcelona. O treinador alemão chega para assumir o lugar de Xavi, demitido na semana passada. Algumas ratificações de sua saída ainda impedem o anúncio oficial da contratação do novo comandante.

O Barcelona abriu tratativas com Flick no começo deste ano, quando Xavi divulgou que sairia do clube no encerramento da temporada. Contudo, três meses depois, ex-jogador recuou e optou pela continuidade. na última semana, porém, tudo mudou novamente, com a consequente demissão.

Aos 59 anos, Hansi Flick acumula títulos de grande relevância. Ele foi o auxiliar técnico de Joaquim Low na conquista da Copa do Mundo de 2014. Pelo Bayern de Munique, já na condição de técnico, faturou a Champions e o Mundial de Clubes de 2020. Além disso, sagrou-se bicampeão da Bundesliga (2019/20 e 2020/21) e venceu uma Copa da Alemanha (2019/20), uma Supercopa da Alemanha (2020) e uma Supercopa da Uefa (2020).

