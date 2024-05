Grêmio e Internacional estudam fazer clássico no Maracanã e outras ações em conjunto

Sem condições de jogarem em Porto Alegre, clubes serão itinerantes nas próximas semanas. Grêmio e Inter devem se enfrentar no fim de junho Crédito: Jogada 10

A dupla Gre-Nal se vira como pode com a retomada do futebol após as fortes chuvas no Rio Grande do Sul. E uma das possibilidades está na realização do clássico entre Grêmio e Internacional, pelo Brasileirão, acontecer no Maracanã. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na última segunda-feira, após Conselho Técnico entre clubes da Série A na CBF, o presidente gremista falou sobre o tema. Segundo Alberto Guerra, existe uma proposta para que o clássico aconteça no estádio carioca, mas ainda não está nada certo.

“Na verdade, tem uma proposta para isso (Gre-Nal no Maracanã) e estamos analisando porque passava pela reunião também”, disse Guerra. A princípio, a partida aconteceria no dia 15 de junho. Com a paralisação do torneio, porém, o clássico deverá acontecer no dia fim de semana do dia 23. A expectativa, aliás, é que os Gre-Nais aconteçam em campos neutros. “No caso do Gre-Nal, é mando do Grêmio. Vai depender de como o Grêmio está imaginando isso para que a gente possa ter definição”, afirmou Alessandro Barcellos, presidente do Inter.