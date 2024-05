Fluminense x Alianza Lima: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder isolado com 11 pontos, o Tricolor pode finalizar o Grupo A de forma invicta e aumentar a sequência positiva na história do torneio, que atualmente é de 13 triunfos consecutivos. A equipe peruana, por sua vez, ainda tem chance de se classificar mesmo estando na lanterna, com 4 pontos.

Após garantir a vaga nas oitavas, o Fluminense encerra sua participação na primeira fase da Libertadores diante do Alianza Lima (PER) no Maracanã. Assim, os comandados de Fernando Diniz entram em campo nesta quarta-feira (29) , às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos.

Onde assistir

O confronto terá a transmissão do canal fechado, ESPN, e do serviço de streaming, Star+.

Como chega o Fluminense

Desde o início da temporada, a equipe tem enfrentado um sério problema com a extensa lista de jogadores lesionados. No entanto, Fernando Diniz poderá contar com o retorno de cinco atletas, que estão recuperados de lesão e aptos para o duelo. Marquinhos, Douglas Costa, Manoel, Marlon e Samuel Xavier podem retornar, mas a escalação dependerá do treinador. Por outro lado, André, que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, e Lelê, que rompeu o ligamento cruzado anterior, seguem em tratamento.

Como chega o Alianza Lima

A equipe peruana terá três desfalques para a partida. Afinal, o goleiro titular Ángelo Campos e o zagueiro panamenho Jiovany Ramos estão lesionados. Além disso, o volante uruguaio Sebastián Rodríguez cumprirá suspensão por ter levado três cartões amarelos. Com 4 pontos e na lanterna do grupo, o Alianza necessita vencer e torcer por um empate no confronto entre Cerro Porteño (PAR) e Colo-Colo (CHL), visto que ambos têm 5.