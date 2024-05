Fluminense homenageia Parreira, técnico do bicampeonato brasileiro

Hoje aos 81 anos, ex-treinador e ídolo recebeu homenagem do clube no dia seguinte ao aniversário de 40 anos do título de 1984 Crédito: Jogada 10

O Fluminense realizou na sede de Laranjeiras, nesta terça-feira (28), um evento em homenagem a Carlos Alberto Parreira, ídolo tricolor e técnico da conquista do bicampeonato brasileiro de 1984, que completou 40 anos na última segunda (27). Ex-atletas do elenco campeão, ídolos e a família do treinador estiveram presentes, assim como o presidente do clube, Mário Bittencourt. A celebração começou com a distribuição da camisa lançada em parceria com a Liga Retrô em homenagem a Parreira, entregue pelo presidente. Emocionado, o técnico agradeceu às homenagens e recordou, então, momentos especiais de sua história no Fluminense. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine LEIA MAIS: #AeroFlu à vista! Reforço do Fluminense, Thiago Silva tem data para chegar no RJ

“É até difícil falar nesses momentos, passa um filme na cabeça. Só quero agradecer a Deus por isso, pela forma que o Fluminense me acolheu e pela maneira que estou sendo recebido hoje. Quando se relembra dos grandes e bons momentos, você só tem que agradecer. Foi uma das passagens mais importantes da minha carreira, inesquecível. Agradeço ao presidente por essa homenagem e por essa oportunidade de estar aqui com todos”, declarou Parreira. Ídolos reunidos Em seguida, Mário Bittencourt levou os convidados ao Museu do Fluminense, onde os ídolos puderam relembrar suas glórias e conquistas. Capitão da Máquina Tricolor, Duilio recordou a época de ouro e falou sobre os ensinamentos de Parreira. “Sobre o Parreira não se fala, se aplaude. Ele é um mestre. Todos os ensinamentos, tudo que aprendemos é colocado em prática hoje. Aquilo que ele já fazia com a gente, ainda é atual. Ser campeão brasileiro com um cara como o Parreira no comando é para poucos. O comando dele era muito bom, ele sabia extrair o melhor da gente. Ele simplificou tudo para a gente, soube encaixar perfeitamente as peças e deu no que deu. O Fluminense viveu muitos anos daquilo que o Parreira fez com a gente em 84”, recordou Duilio.