Flamengo x Atlético-GO (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O Flamengo recebe o Atlético-GO na tarde desta quarta-feira (29), pela nona rodada do Brasileirão Sub-20. Na Gávea, no Rio de Janeiro (RJ), as equipes se enfrentam às 15h (de Brasília). Aliás, na classificação os times se encontram em cenários opostos. Enquanto o Rubro-Negro carioca busca somar pontos para colar nos primeiros colocados, o goiano quer vencer para fugir da parte inferior da tabela.

Onde assistir

A “FlaTV”, no YouTube, transmite a partida desta quarta-feira.