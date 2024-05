Felipe Melo se declara ao Fluminense e lembra título da Libertadores

Ao canal oficial do clube no YouTube, capitão tricolor revela felicidade por "vingar" Flu pela conquista após o vice em 2008 Crédito: Jogada 10

Em seu segundo ano no Fluminense, Felipe Melo já tem quatro títulos na conta pelo clube. E, nesta terça-feira (28), o próprio Flu divulgou entrevista exclusiva com o zagueiro de 40 anos, que declara seu amor ao tricolor. Primeiro, ele revelou que seu primeiro jogo como torcedor, ainda criança, foi uma partida do Flu nas Laranjeiras. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Eu volto aonde tudo começou. Comecei no Maracanã, sempre foi a minha casa. Cresci no Rio de Janeiro como atleta. Então eu voltar para o Rio de Janeiro, para o clube onde eu tive a honra de colocar a primeira camisa como torcedor, que foi o Fluminense. Novinho ainda. Clube onde tive a oportunidade de assistir o primeiro jogo de profissional com meu pai. Contra o Goytacaz nas Laranjeiras”.

LEIA MAIS: Atual campeão, Fluminense já faturou alto nesta Libertadores; entenda A Glória Eterna Depois, Felipe Melo lembrou do trauma gerado nos torcedores após a dura derrota em casa para a LDU na final da Libertadores de 2008. Ele comemorou, então, o fato de poder ter dado tal glória ao clube. “Então voltar entendendo o que eu vivi, eu vi o sofrimento principalmente do meu pai quando o Fluminense perdeu para a LDU em casa, aquela final (Libertadores de 2008) no Maracanã. Então voltar e ser campeão da Libertadores no Maracanã com toda a minha família presente e dar o primeiro título de Libertadores para um clube tão grandioso e tão amado como é o Fluminense, não tem comparação”, disse, antes de prosseguir.