Ex-astro do futebol tem discussão ríspida com técnico da seleção de Camarões

Assim, para tentar reverter a situação, o ex-atacante Samuel Eto’o assumiu a presidência da Federação Camaronesa de Futebol (Fecafoot) no fim de 2021. No entanto, a sua passagem como dirigente vem sendo marcada por polêmicas . Na última delas, o ex-astro do futebol discutiu com o treinador belga Marc Brys, na primeira vez que os dois estiveram juntos em frente às câmeras, depois de o comandante assumir o cargo.

Treta entre Eto’o e o técnico da Seleção de Camarões

Eto’o irritou-se pelo fato da escolha do novo treinador ter sido feita pelo governo. Mais especificamente pelo Ministério do Esporte. Assim, de acordo com o veículo francês “RMC Sport”, os dois deveriam ter uma reunião com a instituição. Porém, o ex-atacante ficou enfurecido com um membro do governo.

Em seguida, o desentendimento com o técnico começou após o profissional colocar a mão no braço do ex-atleta.

“Não me toque assim, sr. treinador”, indica Eto’o.