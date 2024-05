Coronado brilha no adeus de Paulinho, e Corinthians passa em 1º

Com gol, meia conduz vitória por 3 a 0 sobre o Racing (URU). Timão pula direto para as oitavas da Sula. Garro e Y.Alberto também marcam

O Corinthians venceu o Racing (URU) nesta terça-feira (28) por 3 a 0, em partida válida pela sexta e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Com gols de Garro, Igor Coronado e Yuri Alberto, o Timão avançou em primeiro lugar no Grupo F. O confronto marcou a despedida do ídolo Paulinho, campeão mundial com o Alvinegro em 2012, além de campeão paulista, brasileiro e continental.

Dessa forma, a equipe comandada por António Oliveira avança diretamente para as oitavas de final, sem a necessidade de disputar a segunda fase contra um eliminado da fase de grupos da Libertadores. De quebra, o Timão economiza duas datas no apertado calendário de 2024. O Corinthians termina a primeira etapa do torneio com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Já o Racing passou em segundo lugar, com dois pontos a menos, necessitando de uma fase prévia às oitavas de final.

As primeiras boas chegadas da partida foram do Corinthians, com Yuri Alberto e Coronado, ambos de cabeça. Na sequência, a defesa do Timão passou por alguns momentos de instabilidade, exigindo grandes defesas de Carlos Miguel. Inclusive, em um dos lances, o próprio arqueiro saiu jogando errado, mas se recuperou logo em seguida, fazendo ótima defesa.