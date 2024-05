Corinthians tem novidade na escalação para encarar o Racing-URU

Nesta terça-feira (28), a partir das 19h (de Brasília), o Corinthians encara o Racing-URU pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo na Neo Química Arena é importante, pois vale a liderança da chave F. O Timão está com 10 pontos, um a menos que o rival uruguaio. Ou seja, em caso de vitória, a equipe de António Oliveira garante vaga direta nas oitavas de final.

Em busca dos três pontos, o Corinthians vai a campo com dois meias de criação. Igor Coronado fará companhia a Rodrigo Garro. Sendo assim, o Timão entra com o intuito de pressionar desde os minutos iniciais. Com dois pensadores, Ángel Romero perde espaço e fica no banco de reservas.