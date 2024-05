Com Tiquinho, Botafogo divulga relacionados para jogo da Libertadores

Glorioso precisa vencer Junior Barranquilla fora de casa para terminar na liderança isolada do Grupo D

O Botafogo divulgou, na tarde desta terça-feira (28/05), nas redes sociais, os relacionados do jogo diante do Junior Barranquilla, pela Libertadores. A lista conta com nove desfalques. Afinal, Rafael, Pablo, Marçal, Cuiabano, Danilo Barbosa, Savarino, Eduardo, Jeffinho e Matheus Nascimento seguem lesionados e sem condições físicas de atuar.

